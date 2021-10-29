Київ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
😷 Київ у "червоній" зоні ❌ ДТП з мажором у Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж

Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Новини Києва Комунальні послуги Києва

У Києві кілька будинків залишилися без тепла: коли відремонтують трубопровід

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
29 жовтня, 12:50
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Пошкоджений трубопровід діаметром 500 мм було введено в експлуатацію у 1974 році.
Комунальники вже займаються ремонтом
Комунальники вже займаються ремонтом / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні на вулиці Скляренка сталося пошкодження магістральної тепломережі. "Київтеплоенерго" розпочала ремонтні роботи. На час проведення робіт теплопостачання призупинено у двох житлових будинках.

Про це повідомляють комунальники.

Реклама

Пошкоджений трубопровід діаметром 500 мм було введено в експлуатацію у 1974 році.

"На час проведення робіт теплопостачання призупинено у двох житлових будинках", – йдеться у повідомленні.

Завершити ремонт планують упродовж доби.

Реклама

Читайте також:

Нагадаємо, на сьогодні 80% теплових мереж у Києві вичерпали свій нормативний строк експлуатації та потребують заміни.

З усіх питань можна звертатися до Центральної диспетчерської служби ЖКГ за номером 15-57 або (044) 500-1557.

Реклама

Що робити, якщо у прорвало воду

У разі аварії чи засмічення каналізації необхідно звернутись до "Київводоканалу". Як це можна зробити:

  • оформити звернення на сайті (кнопка "Задати питання");
  • зателефонувати на аварійну гарячу лінію за номером 15-81 або (044) 200-73-01.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

29 жовтня 1991. Постановою Верховної Ради України міністром праці України призначений Михайло Каскевич...

Зануритись у той день
Пора переводити годинник
До переведення годинників залишилося
Україна переходить на зимовий час
Куди крутити стрілки?
Опитування
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.33

Російський рубль (₽)

0.374

Євро (€)

30.5

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти