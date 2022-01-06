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Возле киевского парка заметили новое "озеро" (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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6 января, 12:45
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Местным жителям приходится сложно, потому что такой "водоем" не объехать
В столице очевидцы заметили огромную лужу
В столице очевидцы заметили огромную лужу / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве возле одного из парков жилмассива Отрадный появилось новое "озеро". Лужа образовалась прямо посреди дороги.

Об этом сообщает Киев без цензуры в Telegram.

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Сам парк "Орленок" находится южнее начала бульвара Вацлава Гавела. Скорее всего, что "озеро" образовалось после того, как растаял последний снег.

Парк "Орленок" находится на левом берегу столицы
Парк "Орленок" находится на левом берегу столицы / Фото: Telegram

Не первый случай в столице

Ранее мы писали, что в Киеве на Оболони произошло ЧП.

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У стадиона "Единство" случился прорыв трубы и залило весь жилой двор.

Также в Киеве возле ТЦ Ocean Plaza несколько раз прорывало воду. Инцидент произошел на улице Антоновича, 176. Напротив торгового центра образовалось озеро прямо на проезжей части.

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