Возле киевского парка заметили новое "озеро" (фото)

В Киеве возле одного из парков жилмассива Отрадный появилось новое "озеро". Лужа образовалась прямо посреди дороги.
Об этом сообщает Киев без цензуры в Telegram.
Сам парк "Орленок" находится южнее начала бульвара Вацлава Гавела. Скорее всего, что "озеро" образовалось после того, как растаял последний снег.
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Ранее мы писали, что в Киеве на Оболони произошло ЧП.
У стадиона "Единство" случился прорыв трубы и залило весь жилой двор.
Также в Киеве возле ТЦ Ocean Plaza несколько раз прорывало воду. Инцидент произошел на улице Антоновича, 176. Напротив торгового центра образовалось озеро прямо на проезжей части.
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