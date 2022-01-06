Возле киевского парка заметили новое "озеро" (фото)

Местным жителям приходится сложно, потому что такой "водоем" не объехать

В столице очевидцы заметили огромную лужу / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве возле одного из парков жилмассива Отрадный появилось новое "озеро". Лужа образовалась прямо посреди дороги.

Об этом сообщает Киев без цензуры в Telegram.

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Сам парк "Орленок" находится южнее начала бульвара Вацлава Гавела. Скорее всего, что "озеро" образовалось после того, как растаял последний снег.

Парк "Орленок" находится на левом берегу столицы / Фото: Telegram

Не первый случай в столице

Ранее мы писали, что в Киеве на Оболони произошло ЧП.

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У стадиона "Единство" случился прорыв трубы и залило весь жилой двор.

Также в Киеве возле ТЦ Ocean Plaza несколько раз прорывало воду. Инцидент произошел на улице Антоновича, 176. Напротив торгового центра образовалось озеро прямо на проезжей части.

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