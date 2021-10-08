Некачественная пожарная сигнализация в школах Киева: в управлении образования Святошинской РГА проводят обыски

Выяснили, что выполнение субподрядных работ оформляли на предприятия с признаками фиктивности

Работы проводили на протяжении 2018-2020 годов / Фото: Коллаж: Сегодня

Прокуратура проводит обыски в управлении образования Святошинской РГА и в офисных помещениях подрядчиков из-за некачественной установки пожарной сигнализации в школах.

Об этом сообщает Прокуратура Киева.



Частные компании на протяжении 2018-2020 годов осуществляли работы по установке противопожарных систем голосового оповещения, раннего выявления, пожаротушения и дымоудаления в школах Святошинского района Киева. Стоимость работ составила 6,9 млн гривен.



"Подрядные организации выполнили работы в полном объеме и с завышением стоимости. Также установлено, что выполнение субподрядных работ оформлялось на предприятия с признаками фиктивности", – говорится в сообщении.

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По адресам проживания фигурантов, а также в офисных помещениях упомянутых учреждений и предприятий начали обыски.

8 октября начались обыски у фигурантов / Фото: пресс-служба прокуратуры

Обыски в Киеве

Отметим, что в августе текущего года начальнику Управления образования Святошинской РГА было сообщено о подозрении по факту растраты около 2 млн гривен, выделенных на реконструкцию учебных заведений района.

В последнее время в Киеве практически каждый день столичная прокуратура вместе с Государственным бюро расследований сообщает о новых обысках в столичных госструктурах.

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17 августа прошли обыски в офисе коммунального предприятия "Житлоинвестбуд-УКБ", руководство которого разработало схему хищения средств при проведении капитального ремонта детских садов в Печерском, Оболонском, Соломенском и Дарницком районах столицы. Согласно материалам следствия, в течение 2019 года это предприятие перевело подрядчикам 30 млн грн за работы, которые не выполнялись.

"Житлоинвестбуд-УКБ", руководство которого разработало схему хищения средств при проведении капитального ремонта детских садов в Печерском, Оболонском, Соломенском и Дарницком районах столицы. Согласно материалам следствия, в течение 2019 года это предприятие перевело подрядчикам 30 млн грн за работы, которые не выполнялись. 17 августа прошли обыски в служебных помещениях коммунального предприятия "Соломенка-Сервис" по факту растраты около 5 млн грн бюджетных средств. Они выделялись на реконструкцию средней общеобразовательной школы в Соломенском районе Киева.

Они выделялись на реконструкцию средней общеобразовательной школы в Соломенском районе Киева. 17 августа обыски прошли в КП "Киевкоммунсервис" и его подрядных организациях. Согласно материалам следствия, должностные лица КГГА и КП "Киевкоммунсервис" организовали схему получения бюджетных средств за услуги по вывозу твердых бытовых отходов, которые в реальности не предоставлялись.

16 июля прокуратура пришла в КП "Киевводфонд". Сотрудники этого коммунального предприятия подозреваются в хищении 7 млн грн на приобретении товаров и выполнении капитального ремонта бюветных комплексов и общественных туалетов.

8 июля в главном офисе ЗАО "АК "Киевводоканал" сотрудники Государственного бюро расследований проводили обыски по факту хищений на объектах строительства водопроводно-канализационного хозяйства.

хищений на объектах строительства водопроводно-канализационного хозяйства. 16 сентября из-за воровства денег на закупках пассажирских лифтов в "Житлоинвестбуд-УКБ" пришли с обысками.

5 октября в "Киевтеплоэнерго" и "Киевводоканал" пришли с обысками.

Напомним, что глава КГГА Виталий Кличко считает, что все эти обыски – свидетельство политического давления на него и на столичную власть.