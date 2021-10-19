Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини Києва Інші новини

1,5 млн гривень збитків. СБУ провела обшуки в офісі Київтеплоенерго

Ольга Кравченко
19 жовтня, 16:50
Правоохоронці стверджують, що глава Київтеплоенерго зробив службову недбалість

Зловмисникам будуть скоро вибирати запобіжний захід / Фото: Колаж: Сьогодні

СБУ розслідує кримінальну провадження щодо ймовірного розкрадання бюджетних коштів керівником комунального підприємства Київтеплоенерго. 19 жовтня для пошуків доказів у справі правоохоронці прибутку в офіс підприємства.

Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Києва.

Реклама

Так, обшуки правоохоронці об'єднали з врученням підозр посадовій особі і представнику компанії-підрядника.

Обшуки в офісі провели співробітники СБУ / Фото: пресс-служба прокуратуры

За даними слідства, Київтеплоенерго уклала договір з приватною фірмою про капітальний ремонт на вулиці Антонова на Солом'янці.

Реклама

Читайте також:

Під час аудиту КМДА чиновники з'ясували, що вартість виконаних робіт була значно завищена.

Збитки

Правоохоронці стверджують, що глава Київтеплоенерго зробив службову недбалість. Колишнього директора компанії-підрядника підозрюють у заволодінні коштів шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах. Крім того, чоловікові інкримінують службове підроблення.

Реклама

Згідно з даними слідства, операція привела до 1,5 мільйонам гривень збитків для київського бюджету. Незабаром зловмисникам обиратимуть запобіжний захід.

Обшуки в Києві

Останнім часом в Києві практично кожен день столична прокуратура разом з Державним бюро розслідувань повідомляє про нові обшуки в столичних держструктурах.

  • 17 серпня пройшли обшуки в офісі комунального підприємства "Житлоінвестбуд-УКБ", керівництво якого розробило схему розкрадання коштів при проведенні капітального ремонту дитячих садків у Печерському, Оболонському, Солом'янському та Дарницькому районах столиці. Згідно з матеріалами слідства, протягом 2019 року ця підприємство перевело підрядникам 30 млн грн за роботи, які не виконувалися.
  • 17 серпня пройшли обшуки в службових приміщеннях комунального підприємства "Солом'янка-Сервіс" за фактом розтрати близько 5 млн грн бюджетних коштів. Вони виділялися на реконструкцію середньої загальноосвітньої школи в Солом'янському районі Києва.
  • 17 серпня обшуки пройшли в КП "Київкомунсервіс" і його підрядних організаціях. Згідно з матеріалами слідства, посадові особи КМДА і КП "Київкомунсервіс" організували схему отримання бюджетних коштів за послуги з вивезення твердих побутових відходів, які в реальності не надавалися.
  • 16 липня прокуратура прийшла в КП "Київводфонд". Співробітники цього комунального підприємства підозрюються в розкраданні 7 млн грн на придбання товарів і виконанні капітального ремонту бюветних комплексів та громадських туалетів.
  • 8 липня в головному офісі ЗАТ "АК" Київводоканал "співробітники Державного бюро розслідувань проводили обшуки за фактом розкрадань на об'єктах будівництва водопровідно-каналізаційного господарства.
  • 16 вересня через крадіжки грошей на закупівлі пасажирських ліфтів в "Житлоінвестбуд-УКБ" прийшли з обшуками.
  • 5 жовтня в "Київтеплоенерго" і "Київводоканал" прийшли з обшуками.

Нагадаємо, що голова КМДА Віталій Кличко вважає, що всі ці обшуки – свідоцтво політичного тиску на нього і на столичну владу.

Реклама