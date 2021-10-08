"Було багато крові": у поліції розкрили деталі НП у київському метро

Нові деталі НП у київському метро. Фото: колаж "Сьогодні"

У поліції спростували факт того, що в Києві на станції метро "Теремки" підрізали чоловіка. Як виявилося, пасажир їхав після операції на нозі і у нього відкрилася кровотеча.

Про це "Сьогодні" повідомили в поліції Києва.

Що сталося в метро насправді?

У поліції Києва не підтвердили інформацію про напад на чоловіка в поїзді на станції метро "Теремки". Там заявили, що пасажира ніхто не підрізав ножем.

"Чоловік їхав у метро після операції на нозі. У нього раптово відкрилася сильна кровотеча. Тому на підлозі вагона було так багато крові. Розійшлися шви. Співробітники метрополітену та поліції надали йому допомогу, перетягнули ногу джгутом, на місце викликали медиків. Після огляду, він відмовився від госпіталізації і сам відправився додому", – розповіли сайту "Сьогодні" в управлінні поліції Київського метрополітену.

У київському метро підрізали чоловіка. Фото: колаж "Сьогодні"

У метро часто відбуваються НП

У вагоні київського метро сталася бійка між двома чоловікам. Причина – один з пасажирів перебував у вагоні без маски. Пасажиру зробили зауваження, але у відповідь він вдарив опонента ногою. Чоловік накинувся на безмасочника і досить жорстоко його побив, завдаючи ударів кулаком по голові.

Також співробітники метро затримали пасажирку без маски в київському метро. За словами співробітників підземки, дівчина відмовилася надіти засіб захисту, як цього вимагають правила.

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