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Залишила без світла 16 будинків, кинув авто на дитячому майданчику: топ-5 "героїв паркування" у Києві

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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30 січня, 21:09
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У столиці деякі водії продовжують порушувати правила паркування автомобіля
В Мережі постійно публікують фото нових "героїв парковки"
В Мережі постійно публікують фото нових "героїв парковки" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві регулярно помічають "героїв паркування", які залишають автомобілі в недозволених місцях. Водії паркуються на дитячих майданчиках та тротуарах. Деяким людям абсолютно байдуже, що існують правила ПДР і їх слід виконувати.

Сайт "Сьогодні" зібрав найцікавіші випадки паркування у столиці.

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Кинув авто на дитячому майданчику

У Солом'янському районі Києва власник залишив автомобіль KIA просто на дитячому майданчику. Місцеві жителі вирішили викинути на машину сміття.

Подія сталася на вулиці Солом'янській, 30.

"Як вам паркування? Вулиця Солом'янська, 30", – йдеться у повідомленні.

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На опублікованому фото видно, що машина стоїть між двома гойдалками. А на іномарці вже склали сміття.

Водій мера порушив правила дорожнього руху

Автомобіль мера Києва Віталія Кличка помітили припаркованим із порушенням правил дорожнього руху. Машина зупинилася поруч із пішохідним переходом, хоча має бути витримана відстань не менш ніж 10 метрів.

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Автомобіль був припаркований біля агенції "Інтерфакс-Україна" на вулиці Рейтарській, де міський голова брав участь у пресконференції.

За таке порушення передбачено штраф у розмірі 255 гривень.

Знайшов найкраще місце для авто

У Києві на Борщагівці помітили цікаву картину: машину припаркували на купу землі.

Про це повідомив Telegram-канал dtp.kiev.ua.

"Він зупинився тоді, коли там нічого не було, а потім кроти накопали горбок", – пишуть у Мережі.

Переплутав газон із паркувальним майданчиком

У ЖК "Варшавський" на Виноградарі в Києві виявили чергового "героя паркування". Елітний позашляховик припаркували на газоні перед багатоповерхівкою.

Фото опублікували у Telegram-каналі dtp.kiev.ua.

"Національна українська рубрика "а де тут газон???" Елітний ЖК "Варшавський" , – підписане фото.

Залишила без світла 16 будинків

У Києві "героїня паркування" заблокувала доступ до електропідстанції. 16 будинків на Позняках залишилися без світла, однак ремонтники не змогли усунути поломку.

Інцидент стався на вулиці Анни Ахматової, 14. Власниця легковика Chevrolet перекрила своїм авто двері електропідстанції.

"Поліція нічого не змогла зробити: "Евакуатор немає причин викликати, вона не заважає проїзду автомобілів". Ще й на ручник поставила, відштовхати і відтягнути не вдалося", – пишуть у Мережі.

Так 16 будинків залишилися без світла.

Де заборонено паркування

  • у місцях, де заборонено зупинятися;
  • на тротуарах (крім місць, позначених відповідними дорожніми знаками, із встановленими табличками);
  • на тротуарах, за винятком легкових автомобілів та мотоциклів, що можуть бути поставлені на краю тротуарів, де для руху пішоходів залишається не менш ніж 2 м;
  • на відстані менш ніж 50 м від залізничних переїздів;
  • поза населеними пунктами у зоні небезпечних поворотів та опуклих переломів поздовжнього профілю дороги з видимістю чи оглядовістю менш ніж 100 м хоча б в одному напрямку руху;
  • у місцях, де транспортний засіб, що стоїть, унеможливить рух інших транспортних засобів або створить перешкоду для руху пішоходів;
  • ближче ніж за 5 м від контейнерних майданчиків та/або контейнерів для збирання побутових відходів, місце розміщення або облаштування яких відповідає вимогам законодавства;
  • на газонах.

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