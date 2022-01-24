Транспорт затримується, а на дорогах затори: де не проїхати у Києві (карта)

На деяких ділянках сталися дорожньо-транспортні пригоди

У столиці затруднений рух. Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 24 січня, у Києві стався збій у роботі громадського транспорту. Також на дорогах утворилися серйозні затори.

Сайт "Сьогодні" розповість про ситуацію на дорозі.

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Що з транспортом?

Затримується рух тролейбусів №1, 11, 14, 15, 42, 43, 45, 50 на вул. Касьяна/пр-т Глушкова у напрямку НВЦ (Науково-практичний центр) з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

Де затори?

На лівому березі столиці серйозні затори утворилися на Броварському проспекту.

На правому березі Києва рух ускладнений на Великій Окружній, на вулицях В'ячеслава Чорновола та Соборній, на проспектах Академіка Глушкова, Курбаса та Лобановського.

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Крім того, затори є на бульварі Тараса Шевченка.

Пробки у Києві 24 січня. Скріншот

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Коли подорожчає проїзд у транспорті Києва?

Кияни активно обговорюють можливе подорожчання проїзду у міському транспорті столиці. Інтерес до теми виник після того, як у мерії озвучили собівартість разової поїздки – 22 грн, але це лише розрахунки.

Реально проїзд у транспорті Києва може подорожчати для мешканців столиці до 12 грн, якщо у них є "Картка киянина", а ось приїжджим доведеться заплатити 20 грн.