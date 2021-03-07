Новый Киев: какое будущее у Почтовой площади – музей, торговый центр или там все рухнет

Археологи зовут Netflix на съемки уникальных находок под Почтовой. Но там все может рухнуть из-за того, что временные опоры уже пришли в негодность. Нужно возобновить строительные работы.

Почтовая площадь в центре Киева до сих пор остается недостроенным объектом, несмотря на то, что тут есть автомобильный тоннель и транспортная эстакада. В 2014 году во время строительства ТЦ под площадью обнаружили уникальные находки – часть древней улицы с постройками времен Киевской Руси. Городские власти пообещали их сохранить, а на площадку допустили археологов. Но застройщик ТЦ продолжал работы, а под музей с находками пообещал выделить лишь небольшую часть площадей. В дело мешались активисты, и вскоре власти остановили проведение любых работ – строительных и археологических. С 2017 года они не ведутся, а активисты все это время защищают знаковое место под землей. Они хотят, чтобы здесь появился музей Почтовой площади.

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Сайт "Сегодня" узнавал, что будет с самой площадью и музеем под ней.

Что сейчас под Почтовой площадью

Силами активистов место раскопок на Почтовой площади получило особый статус. Сейчас это памятник археологии и истории национального значения.

Фото Ольги Руковской

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На месте раскопок активистами создан импровизированный музей Почтовой площади. А частью экспозиции стали древние срубы.

Фото Ольги Рутковской

Сюда водят экскурсии, читают лекции, выступают музыканты, смотрят фильмы, желающие проводят тут фотосессии. Все это, конечно же, при соблюдении правил безопасности.

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Фото Ольги Рутковской

По словам активистов, градостроительные условия и ограничения, которые выдавались застройщику торгового центра, на данный момент отменены. И застройщик вряд ли их получит. Также Киевсовет разорвал инвестиционный договор с застройщиком ТЦ под Почтовой площадью.

Фото А. Марущак "Сегодня"

Активисты уверены, что под землей появится Музей.

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"Сейчас на рассмотрении соответствующих подразделений КГГА, институтов и предприятий, имеющих прямое отношение к незавершенному строительству на Почтовой площади, находится разработанная активистами дорожная карта. В этом документе прописаны механизмы вывода из кризисного состояния недостроенного объекта, которым является Почтовая площадь. Также в документе составлен подробный график выполнения всех процессов, с конечным результатом по каждой позиции", – рассказала сайту "Сегодня" Ольга Рутковская, активист, член главного совета Украинского общества охраны памятников истории.

По словам Рутковской, необходимо предусмотреть обновление инвестиционных обязательств, которыми будет предусмотрено строительство на Почтовой площади музея, а соответственно, выделено под него земельный участок, градостроительные условия и ограничения, и другие документы, предусматривающие его законное строительство.

Также активисты подтверждают, что конструкции под площадью находятся в плохом состоянии. Инициативная группа ведет ежедневные наблюдения за ситуацией на недостроенной площади и прилегающей территории.

"На данном этапе техническое состояние конструкций Почтовой площади, прилегающих склонов и движение подземных вод значительно ухудшилось. Кроме того, в плохом состоянии находится дорожное покрытие Владимирского спуска с проседанием почвы вдоль тоннеля метро. А 13 февраля этого года произошла авария на газопроводе, проходящем через недостроенное сооружение бывшего главного входа в подземное пространство. Поэтому, с нашей точки зрения, очевидна первоочередная необходимость проведения комплексных инженерно-геологических, гидрологических, конструкторских исследований для принятия комплексного решения по отводу воды вдоль правобережных склонов и обеспечения надежности конструкций не только Почтовой площади, но и прилегающих объектов транспортной инфраструктуры", – пояснила сайту "Сегодня" Ольга Рутковская.

Надо пригласить сюда Netflix

Сайт "Сегодня" поинтересовался у экспертов, что необходимо делать с уникальными находками под Почтовой. Александр Вовченко, президент Института реформ и развития Киева, считает, что древние срубы на Почтовой площади – это уникальная находка мирового масштаба и бесценное сокровище для Киева.

"С момента обнаружения этой архитектурной жемчужины прошло уже 7 лет, а воз и ныне там. До сих пор со стороны государства не было создано ни музея, ни условий для сохранения этого памятника. И только благодаря усилиям волонтеров достопримечательность сейчас существует. Но бездействие и затягивание решения проблемы на государственном уровне ежедневно создают риски разрушения этого уникального памятника. Это недопустимо! Президент, премьер, председатель ВР, мэр Киева, министр культуры – все должны ежедневно держать руку на пульсе. Работы на объекте нужно активизировать. Пригласить в Украину специалистов мирового уровня в области сохранения таких памятников и в сфере музейного дела для соответствующих консультаций", – рассказывает сайту "Сегодня" Александр Вовченко.

По его словам, нужно запустить информационную кампанию, рассказать всему миру, что у нас есть такое чудо – частица средневековья, которая сохранилась по сей день.

"В конце концов, для популяризации находки, пригласить документалистов из "Нетфликс". Ведь это наша гордость и история! И мы должны сохранить это место для будущих поколений. А над форматом музея нужно поработать. Собрать мнения наших ученых и специалистов, услышать мнение киевлян, провести всеукраинский опрос, изучить иностранный опыт. И создать уникальный продукт, который станет магнитом для туристов", – добавляет Александр Вовченко.

Первыми на Почтовой начали строить американцы, это не случайно

Мы пообщались с архитектором Андреем Миргородским. Его мастерская занималась проектированием Почтовой площади внутри построенной до этого развязки.

- Андрей Сергеевич, какая судьба у Почтовой площади?

- Почтовая площадь – это знаковое место в Киеве, исторически – речные ворота в город. Она всегда выполняла логистическую функцию и была одной из важнейших площадей города, ведь тут располагался и даже сегодня располагается порт. Глядя на старые фотографии площади, понимаешь стратегическую роль этого места для города – десятки судов, товарные склады, купеческие лавки. В советское и еще в недавнее наше время площадь была совершенно пустой – со сквером и фонтаном.

И первыми, если не считать реставрацию церкви, на площади оказались американцы со своим МакДональдс – уж они точно держали нос "по ветру", понимая коммерческую ценность этой локации... И я хорошо помню, как в начале двухтысячных ее постоянно пытались застроить.

Из всех зданий, плотно застроенной до революции площади, сейчас на этом месте осталось только одно историческое здание – Почтовый домик (хотя его фасады тоже "творчески" переработаны нашими рестораторами), и восстановленный храм Рождества Христова – до Второй мировой войны тут существовал целый квартал из построек, а Почтовый домик был одним из многих, формирующих замкнутый квартал, небольших домов. До наших дней из них, увы, уцелел только он.

Cтроительство развязки над Почтовой площадью курировал Азаров

- Ваша мастерская занималась проектированием Почтовой площади?

- Да, и сегодня ей занимается. Как я говорил, Почтовая площадь всегда была очень важным транспортным узлом. Здесь пересекались все виды городского транспорта, хотя все начиналось с судов, подвод и почтовых карет. Затем появились фуникулер, трамвай (сейчас трамвайное сообщение упразднено – Авт.), автобусы, метрополитен, частный транспорт и речной. Последний, сейчас, увы, утратил свою популярность. Хотя, его потенциал в Киеве огромный, и городские власти будут пытаться его восстановить уже в ближайшее время. Надеюсь, что на Почтовой площади будет построена одна из станций киевской канатной дороги, которую мы сейчас проектируем.

Нашу мастерскую привлекли к проектированию, когда уже были выполнены проектные работы по созданию тут транспортной развязки. Был даже закончен построенный до нас автомобильный тоннель. В тот момент городские власти решили, что под площадью будет уместно построить большое публичное пространство. Нас пригласили заняться его проектированием. Увы, но с первого дня мы понимали, что вопросы транспорта на Почтовой площади решены плохо, этим занимались проектировщики, работу которых курировал лично экс-премьер-министр Украины Николай Азаров. Он горел желанием изменить что-то в городе и занимался транспортными развязками. Но проблема в том, что такие важные транспортные узлы нужно было обсуждать публично и выносить на заседания Градостроительного совета, а Почтовую площадь практически никто не обсуждал. Все это делалось единолично. Как результат – эта транспортная развязка не удобная, на нее невозможно нормально заехать и выехать.

- То есть, транспортная развязка сделана неправильно? Что там можно изменить?

- По логике под площадью прежде всего должен был быть запроектирован паркинг, но этого не сделали. Транспортную развязку запроектировали так, что паркинг там невозможно сделать – нет места ни на подъезды к нему, ни на выезды, невозможно организовать безопасные полосы разгона и торможения, необходимые для паркинга. Понимая, что исправить ситуацию невозможно, мы выдвинули свою идею построить паркинг в 100 метрах от Почтовой площади. Есть два решения, которые позволят его построить. Без него в будущем площадь будет задыхаться от хаотично запаркованных тут автомобилей. Это уже сейчас можно наблюдать, когда, особенно в теплое время года, сюда приезжают сотни людей. Надеюсь, этот вопрос будет реализовываться уже в ближайшее время.

- Что планировали построить под Почтовой?

- Под Почтовой площадью запроектированы два подземных этажа, которые связаны с выходом возле станции метро "Почтовая площадь". В подземное пространство можно будет попасть сразу же на выходе из метро, где есть подземный переход в сторону Речного вокзала. Там запроектированы лестницы и эскалаторы.

Почтовой площади может грозить обрушение

- Скажите, когда могут возобновить работы под Почтовой?

- Это зависит от политической воли мэрии, от общественности, которая должна в ближайшее время прийти к консенсусу. На данный момент стройка подземного пространства заморожена. Я думаю, что работы под Почтовой площадью активизируются уже в ближайшее время. По моей информации, КГГА и инвестор уже готовы окончательно завершить процесс переговоров. Причины две: первая – площадь уже давно пора привести в порядок. А вторая причина более серьезная – часть Почтовой площади стоит на временных сваях. И по большому счету их нужно немедленно укреплять, поскольку это может грозить обрушением. Часть территории площади частично аварийная, и затягивать с решением этого вопроса уже нельзя. Также нужно решать, что делать с историческими находками, из-за которых работы под Почтовой площадью остановлены – это часть древней улицы с постройками времен Киевской Руси, которые тут были обнаружены в 2014 году. Находки эти уже много лет гниют под землей.

Так выглядели древние срубы, когда их обнаружили

Что построят – музей или ТЦ

- Как вы считаете, что будет под землей: музей или ТЦ?

- Есть понимание, что под Почтовой площадью точно будет размещен музей, но пока нет понимания – музей чего именно это будет. Я был членом нескольких рабочих групп по этому вопросу, но к сожалению, никакого эффекта от пребывания в них я не увидел. Там не было принято ни одного решения, что конкретно археологи и активисты там хотят сделать, чему именно будет посвящен музей. Предлагали создать там помещение для музея Киева, потом активисты предложили создать музей Древнего Киева, музей Подола, музей Почтовой площади, музей находок древнего Киева. Вариантов было много… Но окончательного решения нет. Все это требует довольно серьезных инвестиций. Если хранить там оригиналы древних находок, то нужно создавать специальные условия, иначе находки просто разрушатся. И мне кажется, что там уже все разрушилось от влаги, а все самое ценное вынесли.

- Вы готовы взяться за работу по созданию этого музея?

- У нас оформлены авторские права на эту работу. Мы готовы работать над проектом по созданию музея. Опыт у нас есть, и мы с удовольствием это сделаем. Но нам нужно конкретное задание на проектирование. Нужно заканчивать с распрями вокруг этих находок. Но все в итоге зависит от решения городских властей. Такой музей действительно может стать магнитом, привлекающим в Киев туристов. Такие музеи есть в Польше, Италии, Англии. Думаю, круто, что можно такой уникальный объект сделать в Киеве на Почтовой. Но, повторюсь, музей с такими артефактами – это очень дорогое удовольствие для города. Как вариант, там можно хранить муляжи или макеты находок. Я не претендую тут на истину в последней инстанции – окончательное решение за археологами, городом и общественностью.

Думаю, что когда будут закончены все строительные работы внизу и уберут ограждение, установят подсветку – это будет самая красивая площадь в Киеве! Жду этого с нетерпением.

КГГА: ждут ответа от археологов

В КГГА нам не смогли дать четкий ответ – под площадью будет ТЦ или музей. Судя по всему, власти еще пока не определились, хотя с момента обнаружения находок прошло уже 7 лет.

"Могу сказать, что под Почтовой площадью необходимо провести археологические работы. И услышать от археологов: имеют ли историческую и художественную ценность эти находки. А уже потом определяться с музеем: будет ли он там или в другом месте. Все зависит от ценности обнаруженных находок. Археологи проведут свои исследования, и мы получим их вывод. Если находки имеют историческую и художественную ценность, то их необходимо музеефицировать. Определенное время археологи не работали на данном объекте. Сейчас мы создаем рабочую группу, и ее члены будут заниматься всеми вопросами, чтобы возобновить там работу. Ключевой момент – город заинтересован, чтобы в таком виде, как сейчас, эта строительная площадка на Почтовой не оставалась. Она несет в себе определенные риск и угрозу для самой площади, как конструкции. Поэтому мы должны приложить максимум усилий, чтобы продолжить там работы", – рассказал сайту "Сегодня" Валентин Мондриевский, заместитель главы КГГА.

На Почтовой площади находится замечательный памятник малышам, которые пускают кораблики. Это маленькие основатели Киева: Кий, Щек, Хорыв и их сестра Лыбедь. Журналисты "Сегодня" внедрили в Киеве новую традицию – наряжать бронзовых малышей в разные наряды. Как это происходит, смотрите на нашем видео:

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